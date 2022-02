Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Roma: "L'idea è quella di sempre. portare la partita fino alla fine. Ho fatto delle scelte per questa partita avendo dei giocatori importanti per continuare allo stesso livello anche nel secondo tempo".



Mourinho cambia schema probabilmente. Cambia qualcosa?

"No. Penso che è una squadra forte. Chi gioca ha una rosa ampia e di qualità. Stasera è una bella partita, difficile e non sarà diverso stasera".



Hai sentito Mourinho?

"Mourinho è sempre un amico prima, sarà un amico dopo ma durante la partita ognuno vuole fare il meglio per la propria squadra".



Come sta Kovalenko?

"In tutto il contesto sappiamo la difficoltà, gli stiamo molto vicino. Non è un momento facile per tutti, ma soprattutto per lui. Siamo lì per aiutarlo e sostenerlo. Lo vedo bene. Sportivamente parlando è un giocatore in più che può partecipare alla gara".