calcio d'inizio ore 15 è il primo anticipo della 31esima giornata di Serie A e a 8 giornate dalla fine questa sfida sarà a tutti gli effetti un autentico dentro o fuori per la corsa a non retrocedere. I padroni di casa diarrivano da una sola vittoria nelle ultime 5 che ha fatto ripiombare le Aquile in piena zona calda, ma rimanendo a +7 proprio sul Venezia di(squalificato oggi per blasfemia) che viene invece da una serie negativa aperta di 4 ko di fila e occupa l'ultimo posto valido per la relegazione in Serie B.(4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Kovalenko, Agudelo, Gyasi. All. Thiago Motta(4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Vacca, Ampadu; Aramu, Okereke, Johnsen. All. Zanetti