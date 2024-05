Spezia-Venezia: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

GUARDA SPEZIA-VENEZIA SU SKY

Ladioffre unoal cardiopalma. Da un lato gli Aquilotti, chiamati a tagliare il traguardo della salvezza ed evitare Playout o retrocessione, dall'altra i lagunari ancora in corsa - seppur con chances ridotte - per la promozione diretta in A.Sia i liguri che i veneti, oltre a dover compiere il proprio dovere nell'ultimo match di campionato, dovranno dipendere da ciò che faranno rispettivamente Bari, Ternana e Ascoli (per quanto riguarda lo Spezia) e Como (rivale del Venezia nella corsa al secondo posto).Spezia-Venezia andrà in onda in tv su Sky Sport (canale numero 254) e sarà visibile in diretta tv anche scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box, o console PlayStation e XBox.Spezia-Venezia, in diretta streaming, sarà invece visibile su NOW, Sky Go, sul sito di DAZN e scaricando l'app di DAZN su smartphone e tablet.

Batte il Venezia

Pareggia con il Venezia e la Ternana non vince

Perde con il Venezia e la Ternana perde

Perde con il Venezia, la Ternana pareggia e Bari e Ascoli vincono (nella classifica avulsa Spezia salvo, Bari e Ascoli al playout e Ternana retrocessa in Serie C)