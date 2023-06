Tutto pronto per la partita che chiuderà la stagione in Serie A. Il massimo campionato italiano si è concluso lo scorso weekend, ma Spezia e Hellas Verona si affronteranno - questa sera, ore 20.45, allo stadio Mapei di Reggio Emilia - in uno spareggio per stabilire l’ultima squadra che retrocederà in Serie B, unendosi così a Cremonese e Sampdoria - rispettivamente penultima e ultima in classifica -. Risultato sportivo deludente a parte, anche la retrocessione ha un peso economico non indifferente per le società calcistiche. Come per gli anni passati, i club che chiuderanno la stagione 2022/23 nelle ultime tre posizioni della classifica – e che quindi saranno automaticamente retrocessi in Serie B – potranno contare su un supporto per mitigare l’impatto con i minori ricavi della categoria cadetta.



IL PARACADUTE - Si tratta del cosiddetto paracadute, una somma messa a disposizione delle società per rendere più morbido l’impatto con la retrocessione. Per valutare la cifra da assegnare alle squadre retrocesse, sono previste innanzitutto tre fasce, come stabilito dallo Statuto della Lega Serie A: fascia A – neopromosse tornate in B dopo una sola stagione (10 milioni) – fascia B – club che hanno disputato due stagioni in A nelle ultime 3 (15 milioni) – e fascia C – squadre retrocesse in B dopo una permanenza in Serie A per almeno 3 stagioni nelle ultime 4 (25 milioni) -. Conoscendo già due club retrocessi su tre, è possibile stabilire la quota che verrà assegnata a ogni società: 25 milioni alla Sampdoria, 10 alla Cremonese e i restanti 25 a una tra Spezia e Verona.