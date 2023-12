Il portiere dello Spezia Jeroen Zoet, intervistato dal portale olandese Ad.nl, ha parlato del suo futuro, con particolare riferimento ad un possibile ritorno in Eredivisie. Lo scarso minutaggio dovuto alla concorrenza con Dragowski costringe l'estremo difensore a valutare con attenzione le scelte legate al proprio futuro. Queste le sue dichiarazioni:



"Voglio giocare, è ovvio. Farò chiarezza sul mio futuro e anche con il club, con cui non è mai mancata in questi anni. La certezza è che mi sento in forma e voglio ancora giocare ad alto livello, sentendo di poter dire la mia. Il ritorno in Olanda? Non è una necessità, sto bene anche allo Spezia. Non è ancora certo che resterò visto il contratto in scadenza, ma in ogni caso cerco chiarezza prima di firmare qualsiasi cosa. Naturalmente ambisco al ruolo di titolare, perché sono uno sportivo e mi piace contribuire attivamente alla squadra. Ma so che le cose possono andare diversamente".