C’è da tirare fuori gli attributi. Tutti quanti, insieme. Il momento è difficile, al netto delle molteplici assenze di cui talune vitali, perché dietro, soprattutto Samp ed Hellas, pur col freno a mano tirato, stanno spingendo, alimentando la propria fiducia in un aggancio ai danni delle Aquile, grazie a prestazioni che vengono da una condizione psico-fisica in crescendo. I veneti in particolar modo, sembrano essersi scrollati di dosso le proprie paure e sembrano aver recuperato la furia agonistica dei tempi di Juric ed obiettivamente il pari con la Lazio sta anche stretto al Verona: insomma, la formazione gialloblu ci crede eccome visto che ha recuperato ben 4 punti negli ultimi 5 turni ai bianchi e la sfida diretta del 5 marzo (ore 12,30) promette scintille già fin da ora. Ma gli attributi li devono tirare fuori anche i tifosi, in particolar modo quelli della Curva Ferrovia troppo ‘impegnati‘ in slogan senza senso nei confronti dei napoletani, slogan da condannare senza se e senza ma, e poco presenti nel fornire quel calore genuino che spesso è stato l’arma in più della squadra, proprio al Picco da almeno 40 anni a questa parte.







Empoli è la prossima destinazione ed è un’altra squadra che appare in salute tanto da essersi allontanata in modo convincente dai bassifondi inanellando una serie di risultati importanti (12 punti nelle ultime 7 gare) sconfitta solo a Roma due giorni fa, mentre lo Spezia viene da 3 ko consecutivi in campionato (4 se si considera anche il match di Coppa Italia a Bergamo). Gotti dovrà in questa settimana lavorare molto anche sull’aspetto mentale perché l’involuzione dell’ultimo mese non si può spiegare unicamente con la mancanza di Nzola, e sarebbe oltremodo grave se così fosse. Ma non solo. C’è una difesa praticamente da inventare col solo Nikolaou a poter rispondere presente ed un centrocampo da rivitalizzare. L’iter di questa settimana che porta alla sfida del Castellani rappresenta già una prima pietra angolare della stagione.