Succede quello che non ti aspetti. L’imponderabile. La bellezza infinita di questo sport che ti fa palpitare, proprio perché il calcio non è e non sarà mai una scienza esatta. O al limite molto meno di altri sport. Così nel momento forse più difficile e complicato di una stagione nata stortissima (e non ancora conclusa) ed irta di ostacoli che avrebbero abbattuto un mammut, ne esce una prestazione tutta sostanza e tenacia, oltre che baciata anche da quel pizzico di fortuna che non guasta mai, ma sicuramente molto meno di quella che beneficiò 11 mesi fa quando all’ombra del Vesuvio i bianchi vennero presi letteralmente a pallonate e ne uscirono, con un uomo in meno, vittoriosi. Perché lo Spezia non soffre la dimensione del Napoli che anzi viene imbrigliato ed imbavagliato da un gruppo coeso in cui i giocatori sono tornati ad essere compagni.Una boccata d’ossigeno che serve più per la testa che per la classifica, sebbene venga cementificata ulteriormente. Già perché poi alla fine della giostra chiudiamo ad un solo punto da quel Venezia dei miracoli indicato già da molti ‘sorpresa del campionato’. Ma a noi va bene così. Stare lontano dalle luci della ribalta.Ed ora che succede?Ci attendono giorni, se non ore, concitate dove può accadere tutto ed il suo contrario. Ma restando ai fatti e numeri, arrivare al giro di boa con 5 punti di vantaggio sulla terz’ultima, risultato in linea con gli obiettivi di inizio stagione, imporrebbe quanto meno una valutazione a tutto tondo dei pro e dei contro di un’operazione che potrebbe far precipitare nel buio quella che a Fuorigrotta è apparsa come una ritrovata unità di intenti.