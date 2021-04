A Genova si ripete l’opaca prova senza nerbo mostrata sette giorni prima a Bologna.Le vittorie con Cagliari e soprattutto Crotone avevano sì dato slancio, fatto classifica e dunque anche esaltato, ma anchePerché altrimenti come spiegareA quell’età dovrebbe ringhiare e spaccare il mondo ancor più rispetto a chi, come Maggiore, finora ha tirato avanti la carretta.Quello del centrocampista scuola Milan è solo un esempio ma forse ancora più lampante potrebbe essere quello di Gyasi.Ebbene a Marassi crediamo di averlo visto in aiuto di Vignali e Bastoni solo una volta, tra l’altro in ritardo sul gol del vantaggio genoano. Due semplici esempi che non sono la verità acquisita e certificata ma che forniscono una chiave di lettura quanto meno plausibile.Non avere giocatori in condizione lo Spezia, come qualsiasi altra squadra del resto, a questo momento del campionato non se lo può permettere.Il mister non può ancora una volta attendere gli ultimi 5 minuti per provare a cambiare il volto ad un match in cui non si è tirato nello specchio della porta una sola volta nei precedenti 85’. Nzola, aspettato a lungo, sembra desaparecido, Farias e Gyasi alle corde.L’intuizione di Agudelo falso nove servì a racimolare punti importanti.