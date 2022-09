chiude stasera la giornata di Serie A: tra i temi offerti dalla gara del Castellani, uno l'ha evidenziato il tecnico degli azzurri Paoloin conferenza stampa: ". Il nostro, Parisi, deve migliorarsi ma sta facendo tantissimi passi avanti. Siamo fortunati ad averlo". In effetti, dopo un finale di stagione 2021-22 in continuo crescendo,: una percussione irresistibile conclusa con un diagonale alle spalle di Falcone.E non da poco tempo. Già nel mercato dello scorso gennaio,, trovando un muro da parte del presidente Fabizio Corsi. La, dal canto suo, sa che dovrà presto allestire un dopo-Alex Sandro e Cuadrado, e la, forte dell'asse consolidato con i vicini di casa, ha provato ad anticipare tutti già nelle ultime ore del mercato estivo.Questo forse avverrà in futuro, dato che: è un classe 1993, ha sette anni in meno ma si avvia verso i trent'anni con un infortunio grave appena superato., e per quel momento Parisi vuole essere pronto: "Non penso al mercato, ma a giocare bene con l’Empoli - ha dichiarato l'altro ieri a La Gazzetta dello Sport -.". E così sarà sicuramente...