Lo ha ricordato con forza nei giorni scorsi, durante una audizione, alla V Commissione Bilancio del Senato (sul Decreto aiuti-quater),presidente della Lega calcio Serie A.(una misura singolare, peraltro inefficace perchè lo stesso divieto non vige negli altri Paesi europei e così, in Italia, le emittenti trasmettono partite dove tale pubblicità è ammessa, come avviene nel calcio inglese” ha sottolineato il n.1 della massima serie tricolore.Parole che pesano come macigni maperché, con una recessione alle porte (si stima che arrivi pesantemente nei primi mesi del 2023), bisognerebbe correre ai ripari e provare a tornare alla normalità: ovvero al pre-Decreto Dignità (lanciato tra l’altro come primo provvedimento dal governo “gialloverde”).delle squadre di calcio oltre che sulle maglie (il divieto è esteso a tutto il mondo dello sport e al mercato pubblicitario nazionale).A causa di questo dispositivo legislativose si considerano anche le campagna pubblicitarie sui mezzi tradizionali (tv, carta stampata e radio). La filosofia della legge era diminuire tutti gli stimoli al gioco generati dalla visione di messaggi pubblicitari diretti o attraverso l’apposizione di loghi su maglie e cartellonistica bordocampo.(conosciuto anche come “ludopatia”).anzi in parte sono state di stimolo all’esplosione di attività illegali o irregolari (spesso gestite dalla criminalità organizzata).vigenti. Un chiaro errore, con perdite certificate per l’erario statale, ma soprattutto per le società sportive.In più la maggior parte di queste aziende (spesso straniere)(soprattutto Spagna e Inghilterra), aumentando così la competitività dei progetti di diversi club. Adesso la palla passa al nuovo governo di centro-destra guidato da Giorgia Meloni, anche se sono forti (in seno ai diversi schieramenti politici) le pressioni per restare nell’alveo del Decreto Dignità.