Inter e Pirelli continueranno insieme fino al 2024. La notizia è stata data oggi dall'ad Alessandro Antonello che ha confermato come il noto marchio di pneumatici, dopo essere stato main sponsor per 26 stagioni, diventerà Global Tyre Partner per le prossime tre stagioni.



Antonello, CEO Corporate dell'Inter ha ribadito: "Siamo felici di annunciare la prosecuzione del rapporto tra Inter e Pirelli, una collaborazione storica e vincente che dura da 26 anni. Pirelli è parte della famiglia nerazzurra e ci auguriamo che questo nuovo accordo di partnership ci permetta di tagliare insieme nuovi importanti traguardi”.