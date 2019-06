Lo Sport Digital Marketing Festival si è aperto con una presentazione di Rudy Bandiera, scrittore ed esperto del settore digitale, che ha dato il via alla giornata con una interessante digressione sul mondo degli eSports. In particolare è stato sottolineato come il marketing legato ai videogiochi rappresenti una grande possibilità per il business legato allo sport, e non solo. Nel corso della giornata, poi, si alterneranno sul palco alcune delle personalità più importanti del mondo dello sport e del marketing italiano, da Marco Belinelli, campione NBA, a Pierluigi Pardo, giornalista DAZN.