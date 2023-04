Manchester United e Newcastle United guardano ancora una volta al mercato portoghese per rinforzare la propria rosa in prospettiva presente e futura. Come riporta Football Insider, Red Devils e Magpies avrebbero infatti messo nel mirino il difensore dello Sporting CP Goncalo Inacio. Il classe 2001 in questa stagione ha accumulato già 45 presenze con 3 gol e 3 assist.