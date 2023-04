Obiettivo semifinale. La giornata campale della, dopo la sentenza in merito alla restituzione dei 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze arrivata nel pomeriggio, si chiude a Lisbona, stadio Josè Alvalade,contro lodi Ruben, neldopo l'1-0 degli uomini di Massimilianoa Torino: basterà non perdere in Portogallo per raggiungere il penultimo atto della competizione, che vedrà il proprio epilogo il prossimo 31 di maggio alla Puskas Arena di Budapest, contro la vincente della sfida tra Siviglia e Manchester United. I bianconeri vogliono arrivare in semifinale, come avvenuto alle storiche rivali Milan e Inter in Champions League, ma per farlo servirà una prova differente dall'andata sotto l'aspetto del gioco: i portoghesi sono quarti in patria e non vivono un periodo entusiasmante (una vittoria nelle ultime quattro), mentre la Juve ha perso le ultime due in Serie A, ma è comunque in lotta per la qualificazione alla prossima Champions. Il tecnico ripensa al 4-3-3 con Chiesa-Vlahovic-Di Maria, tra i lusitani occhio al solito Pedro Goncalves e all'inglese Edwards. Sporting che deve vincere con due gol di scarto per passare, con una vittoria di un gol si andrebbe ai supplementari, mentre tutti gli altri risultati qualificano la Juve. I bianconeri hanno sfidato tre volte lo Sporting in competizioni europee, cioè nella fase a gironi della Champions League 2017/18 e nella gara di andata, con due vittorie e un pari.Adan; Diomande, Gonçalo Inacio, Coates; Esgaio, Morita, Ugarte, Nuno Santos; Edwards, Gonçalves, Trincão.Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Chiesa, Di Maria, Vlahovic.