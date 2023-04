Sporting Lisbona-Juventus 1-1 (and. 0-1)

Marcatori: pt 9' Rabiot (J), 20' Edwards rig. (S).

Assist: pt 9' Alex Sandro.

Sporting Lisbona (3-4-3): Adan; Diomande, Coates, Gonçalo Inacio (36' st Matheus Reis); Ricardo Esgaio, Ugarte, Morita, Nuno Santos; Edwards, Trincao (36' st Youssef Chermiti), Pedro Gonçalves. A disp. Israel, Carvalho Pinto, Alexandropoulos, Luis Neto, Rochinha, Fatawu Issahaku, Bellerin, Tanlongo, Arthur Gomes, Dario Essugo. All. Amorim.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bremer (26' st Gatti), Alex Sandro; Rabiot, Locatelli, Miretti (26' st Pogba); Di Maria, Vlahovic (26' st Milik), Chiesa (32' st Kostic). A disp. Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Bonucci, Rugani, Soulé, Paredes, Fagioli. All. Allegri.

Arbitro: Letexier (Francia).

Var: Van Boekel (Olanda).

Ammoniti: pt 24' Ugarte (S); st 37' Gatti (J), 44' Pogba (J), 48' Edwards (S).