Squadre a pari punti in Serie B: differenza reti o scontri diretti? Come funziona la classifica avulsa

La classifica, spesso, a due o più squadre può riservare destini analoghi. Succede in ogni campionato, compreso quello di. Soprattutto se parliamo di una stagione, la, che in diverse zone della graduatoria fa registrare distanze minime tra formazioni impegnate nel raggiungimento degli stessi obiettivi: promozione diretta, Playoff, lotta per evitare la retrocessione e tentativo di scampare o (per chi insegue) ottenere un piazzamento utile a giocarsi la salvezza attraverso il Playout.Come recita il dispositivo FIGC relativo alla Serie B, "in caso di parità di punti fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoriafra le squadre interessate".

Di cosa si tiene conto?Vediamo, nel dettaglio,"In deroga all’art. 51, commi 3, 4 e 5, delle N.O.I.F., la formazione della classifica finale del Campionato Serie BKT, al fine di individuare le squadre che acquisiscono il titolo sportivo per richiedere direttamente l’ammissione al Campionato di Serie A e le squadre che retrocedono direttamente al Campionato Serie C e quelle che debbono disputare il play-off e il play-out, nonché al fine di individuare le posizioni finali di classifica delle altre squadre, viene determinata come segue:

- in caso di parità di punti fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:".