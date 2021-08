L'esordio ufficiale di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli porta un sorriso ma lascia anche dell'amaro in bocca. Gli azzurri hanno battuto 2-0 il Venezia ma c'è stata la pesante espulsione di Victor Osimhen che si è liberato di Heymans con troppa foga rifilando all'avversario una manata sul volto.



LA DECISIONE - Ecco arrivare la notizia che i tifosi del Napoli e lo stesso giocatore speravano di non dover leggere. Il Giudice Sportivo ha squalificato per due giornate Osimhen, che salterà così Napoli-Genoa e soprattutto Napoli-Juventus, in scena dopo la sosta. Questo quanto si apprende dal comunicato del Giudice Sportivo: "Squalifica per due giornate effettive di gara ed ammenda di 5000€ "per avere colpito volontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco".



IL NAPOLI - Una situazione che non trova d'accordo il Napoli che è pronto a rispondere immediatamente. Il club partenopeo, infatti, presenterà ricorso per ridurre i turni di squalifica da due ad uno solo. I legali sono già al lavoro e iniziano a studiare la prima mossa per far scendere in campo l'attaccante nigeriano dopo la sosta.