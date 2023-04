La decisione della Corte sportiva d’Appello Figc di riaprire la curva della Juventus per la gara contro il Napoli di domenica trova le sue motivazioni in un errore da parte della Procura nella consegna della documentazione.



Nelle motivazioni della sentenza sul ricorso che la Juventus aveva presentato dopo la chiusura della Tribuna sud primo anello dell'Allianz Stadium decisa dal Giudice Sportivo in seguito agli insulti razzisti a Lukaku, durante la semifinale di andata di Coppa Italia del 4 aprile fra Juve e Inter, si legge infatti che la Juve "chiede l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo per inutilizzabilità della relazione della Procura federale - essendo pervenuta dopo il termine posto dall’art. 62, comma 1, CGS, da considerarsi perentorio dato il preciso disposto dell’art. 44, ultimo comma, CGS – sulla cui sola base (non avendo il Direttore di gara refertato alcunché) si è fondata la decisione del Giudice Sportivo impugnata".



La Corte ha accolto proprio questo punto, scrivendo nelle motivazioni che "la trasmissione del rapporto della Procura federale è avvenuta alle ore 14.12 del giorno feriale successivo alla gara Juventus-Internazionale e quindi oltre il termine (perentorio) delle ore 14 di cui all’art. 62, comma 1, CGS".