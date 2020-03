Il legale dellaè stato intervistato in diretta da Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione radiofonica Radio Goal. Questo quanto detto da lui:- "In ambito sportivo una cosa del genere non ha precedenti. Stiamo studiando la situazione guardando anche altri contesti. Ad esempio nel mondo dello spettacolo, se la rappresentazione teatrale non dovesse andare in scena non per cause di forza maggiore, l'attore non può rivendicare il compenso prestabilito. Quindi, in causa di forza maggiore, il datore di lavoro (nel nostro caso il club) è sollevato dall'onere di retribuire il dipendente".- "Bisogna attingere alla sensibilità di tutti, non so se i giocatori siano favorevoli o meno. È un momento d'eccezione a livello mondiale, bisogna comprendere il momento e andrebbe fatto un sacrificio da parte dei giocatori per limitare i danni verso i club. Il calcio va risolto all'interno, non nei tribunali".- "Se la stagione dovesse terminare oltre la scadenza, la Federazione dovrà intervenire, prolungando la stagione 19/20 di 15 o 20 giorni. Serve l'aiuto da parte di tutti, anche l'UEFA, che dovrebbe dare l'ok. Si verificherebbe una situazione mai vista prima, ma potrebbe consentire un calendario meno complesso".- "Nel caso in cui ci fossero accordi per prolungare la stagione anche nel mese di luglio, le squadre dovrebbero giocare con l'organico attuale, senza poter utilizzare giocatori tesserati nella stagione 2020/21".- "È sempre molto attento ed ha idee per fronteggiare questo problema. Ovviamente ci saranno ripercussioni anche per la SSC Napoli, ma lo vedo attivo".