inglesi - ma anche in quelli italiani e nel resto d'Europa - seguire la partita in piedi era la normalità, non un vezzo o - peggio - una colpa. In Inghilterra sta succedendo qualcosa che può dare una nuova forma alla fruizione del calcio.E' un ritorno al passato, ma forse è una bandierina piantata nel futuro. Da chi? Dalla gente. Quella stessa gente - tifosi, persone comuni, appassionati - che quando scoppiò il caos (di)sorganizzato della Superlega scese in piazza, cioè davanti nelle piazze del pallone: gli stadi, per protestare. L'input è venuto da loro,. Tutte le novità più rilevanti sono nate e si sono sviluppate tra Londra e dintorni. La stessa Premier - per come è nata, per quello che è diventata, per la capacità che ha avuto di trovare il punto di contatto in cui scocca la scintilla tra football e business, per come ha trasformato il calcio in un prodotto televisivo - è da anni un modello. Ecco perché l'idea di tornare ai posti in piedi va seguita con interesse, perché può essere l’inizio di una nuova storia, lì dove il recupero della tradizione e di una cultura pop e di un certo modo di vivere il calcio non cozzano con il progresso - o con quello che ci viene spacciato per progresso - ma (ri)trovano una loro identità e (re)cuperano lo spazio (concreto, fisico) che avevano., come non vi è dubbio però che rimanere seduti - quando il cuore batte forte per l'emozione e la partita prende il volo - diventa assai complicato.E allora questo ritorno a un contesto più popolare - chissà - potrà contribuire a riportare il calcio alle sue origini.