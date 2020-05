Il calcio riparte. Dopo il lungo stop imposto dall’emergenza coronavirus, la Bundesliga è il primo campionato europeo a tornare in campo, con la 26esima giornata. Tante sfidfe, in programma, tutte ovviamente a porte chiuse.





Tra le misure prese anti contagio la santificazione dei palloni, effettuata prima delle partite dagli addetti ai lavori. I giocatori invece hanno effettuato ricognizione dotati di mascherina e guanti alle mani. Steward, sempre con le mascherine, hanno presidiato gli accessi agli stadi, vietati ai tifosi in quanto, come detto, ogni gara si gioca a porte chiuse. Negli impianti sono stati ammessi solo i giornalisti e gli addetti dei media, che comunque, prima di entrare (con mascherina indosso), si sono sottoposti alla misurazione della temperatura. Per le interviste ai protagonisti verrà usato un microfono ricoperto da pellicola trasparente. I giocatori hanno invece potuto effettuare il riscaldamento senza mascherine.



