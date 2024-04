Stankovic convince Sampdoria e Inter: la Serie A lo vuole, l'Empoli lo punta ma i nerazzurri...

Le prestazioni di Filipcon la maglia dellanon sono passate inosservate. Il portierino di proprietà dell'figlio d'arte dell'ex centrocampista Dejan, è arrivato a Genova nell'ambito della trattativa Audero, in prestito con diritto di riscatto a favore dei blucerchiati. I neroazzurri però hanno mantenuto il controllo sul giocatore, avendo inserito nell'affare anche il controriscatto, e in estate è molto probabile che il mercato si muoverà attorno al giocatore.Stankovic, dopo un avvio tentennante, ha offerto prestazioni di assoluto livello, mostrando anche una tranquillità mentale e una capacità di reagire agli errori fuori dal comune per un classe 2002. Qualità queste che non sono passate inosservate neppure in Serie A. Alcuni club in particolare si sarebbero già interessati al portiere, a partire dall'

Second La Gazzetta dello Sport i toscani si starebbero interessando a Stankovic anche perché l'attuale portiere Caprile è in prestito dal Napoli, e a fine stagione tornerà in Campania. Da capire però anche lache potrebbe decidere di valutare con attenzione il futuro di Stankovic, sia come pedina che come eventuale giocatore per la formazione del futuro. Intrecciata al destino di Stankovic infatti c'è pure la questione Audero, anche lui in prestito ai nerazzurri dalla Samp.