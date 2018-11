Dejan Stankovic fa le carte al campionato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Sono stato ad Appiano il venerdì prima del derby, ho visto come allenatore e giocatori preparavano quella partita, i dettagli che curavano e questo mi ha sorpreso positivamente. Il campionato è lungo, ma io sono realista: la Juve è una delle favorite per vincere la Champions, naturale lo sia anche in Italia. Però mai dire mai, vivranno anche loro momenti di difficoltà e l'Inter dovrà sfruttarli. Spalletti ha anche una panchina lunga, può cambiare 5-6 uomini senza abbassare il livello e questo può fare la differenza”.​