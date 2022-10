Prima sulla panchina della Sampdoria per Dejan Stankovic, che a pochi minuti dalla sfida con il Bologna è intervenuto a Sky Sport: "Triplete? Sono passati 12 anni ma i ricordi son freschi. Con Thiago sono stato compagno di reparto, gli auguro il meglio, è un amico, un fratello. Filosofia di gioco? Thiago rispetto a me è più elegante, tecnico e preciso, io invece sono più di foga, corsa e rabbia. Ho ricevuto bei messaggi ma quelli riguardano il passato. Ho voglia di sollevare la squadra da questa situazione. Do tutto per la Samp".