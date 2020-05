Un nuovo torneo internazionale su, con laprotagonista. Il massimo campionato italiano prenderà infatti parte alla '', competizione organizzata dache metterà otto leghe a confronto in campo virtuale. Ogni lega avrà un team composto da due player professionisti e da due calciatori reali: per la Serie A sarannodella Fiorentina edella Sampdoria, che hanno già dimostrato in altre occasioni le loro doti con il joystick.Durante questo periodo senza precedenti per l'intera società, incluso il mondo dello sport, le Leghe di calcio professionistiche europee, le organizzatrici delle competizioni calcistiche professionistiche a livello nazionale, sono protagoniste nelle discussioni e nei lavori in corso volti a riprendere la stagione sportiva 2019/2020 sia a livello nazionale che internazionale. Dalla definizione di nuovi calendari alla creazione di un quadro normativo più agile per il calcio professionistico e, in definitiva, allo sviluppo di nuovi protocolli medici e operativi, Le Leghe sono in prima linea per riportare il calcio ai tifosi nelle prossime settimane.In questo periodo in cui molti Campionati si stanno preparando a ricominciare le competizioni temporaneamente a porte chiuse e i fan sono tutti incoraggiati a tifare per i loro Club da casa, European Leagues sono liete di annunciare il lancio del proprio Torneo virtuale "Stay2Score": otto tra le principali Leghe Europee si sfideranno in EA SPORTS FIFA 20 per diventare la migliore All Star League d’Europa!Queste le Leghe che prenderanno parte al Torneo:- Austrian Bundesliga- Belgian Pro League- Dutch Eredivisie- Lega Serie A- Polish Ekstraklasa- Liga Portugal- Spanish LaLiga- Swedish AllsvenskanFormat del torneo:- Ogni Lega sarà rappresentata da 4 giocatori: 2 calciatori professionisti e 2 pro players di FIFA.- Ogni match si giocherà al meglio delle 2 partite (pro player contro pro player e calciatore contro calciatore): il punteggio combinato determinerà il risultato di ogni match.- Tutte i team delle Leghe si incontreranno tra loro in un round robin.- I primi 4 team del girone accederanno alle semifinali, con la conseguente qualificazione di due leghe per la Finale che incoronerà il vincitore di Stay2Score.Programma del torneo:- Stay2Score inizierà lunedì 11 Maggio e si concluderà sabato 23 Maggio con le semifinali e la finale.- Le semifinali e la Finale saranno trasmessi in diretta streaming.Per l'organizzazione di questo torneo, European Leagues ha collaborato con la principale agenzia di Esports DreamHack Sports Games e Omnicom Group con l'obiettivo di portare gioia e divertimento ai fan del gaming in tutta Europa in un momento così difficile.Il Team della Lega Serie A, che parteciperà al torneo virtuale "Stay2Score" organizzato da European Leagues, sarà composto da:- Pol Lirola, ACF Fiorentina- Jakub Jankto, U.C. Sampdoria- Daniele Gallina, U.S. Lecce Esports- Cosimo Guarnieri, Cagliari Calcio Esports