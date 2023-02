Record di incasso di sempre per il Milan in Champions League contro il Tottenham (9,1 milioni di euro), neanche lontano dal record, con lo stesso numero di spettatori per la gara contro il Porto per l'Inter (6,7 milioni). Ma perché questa grossa differenza? La risposta è sicuramente nel prezzo dei biglietti, con il club rossonero che ha sicuramente tenuto i prezzi molto più alti rispetto ai nerazzurri.



Prezzi differenti spiegabili però anche con il calendario che i due club si troveranno davanti. Secondo Tuttosport il Milan davanti a sé non ha grossi big match che possano portare enormi incassi anche lontani dalla Champions League e quindi ha spinto un po' di più verso l'alto i prezzi. L'Inter invece con il derby appena passato, l'impegno di Coppa Italia contro la Juventus e Inter-Juve di campionato all'orizzonte, ha potuto tenere più calmierati i prezzi consapevole di poter realizzare altri incassi top in questo periodo.