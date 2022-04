Due sono i dati essenziali da ricavare dopo la partitadi domenica scorsa.per come è andata sul campo,, non fosse stato per una conduzione arbitrale scriteriata (può capitare) e troppa carenza finalizzatrice. Ma due legni stanno ancora lì a ricordarci che il goal s’è sfiorato ripetutamente. L’Inter ha tirato due volte con due rigori, ha raramente superato la metà campo ed è stata in eterno affanno, pur vantando sulla carta, un centrocampo superiore a quello dei rivali.