COMUNICATO - Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato l'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli con un'inibizione di 16 mesi e un'ammenda di 60mila euro in merito al procedimento avente ad oggetto le manovre stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership con altri club.



La posizione di Agnelli era stata stralciata dal Tribunale Federale Nazionale nel corso dell'udienza del 30 maggio scorso.