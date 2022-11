Uno scenario che rischia di ripetersi. In casa Inter l'attenzione verso gli esterni sinistri difensivi in chiave mercato è sempre altissima e in vista del calciomercato invernale l'intreccio che portava all'addio di Robin Gosens e all'arrivo in nerazzurro di Borna Sosa dallo Stoccarda potrebbe clamorosamente riproporsi.



STOCCARDA IN CRISI - L'esterno croato classe 1998 è uno dei migliori crossatori della Bundesliga con 8 assist in 13 partite fra campionato e coppa e ha ancora un contratto lungo in scadenza 30 giugno 2025. Secondo quanto riportato da Sky Germania, tuttavia, lo Stoccarda sta attraversando un difficile momento dal punto di vista economico e necessita di liquidità che potrebbero arrivare proprio dal mercato e dalla cessione a titolo definitivo di uno dei suoi gioielli. Sosa è in cima alla lista e la speranza è di ottenere una valutazione di non meno di 20 milioni di euro.



DIPENDE DA GOSENS - L'Inter, come detto, ha pensato a Sosa a fine mercato estivo quando il Bayer Leverkusen è arrivato in Italia per provare a trattare l'acquisto di Robin Gosens. Oggi l'esterno tedesco è ancora una volta il perno attorno a cui ruota la possibile operazione con lo Stoccarda. Per l'ex Atalanta la Bundesliga rappresenta un'opportunità di mercato per rilanciarsi più di quanto non stia facendo oggi a Milano. Eintracht, Bayer Leverkusen e Lipsia le possibili destinazioni e se Marotta e Ausilio riusciranno ad incassare quantomeno un obbligo di riscatto da 20 milioni potranno girare l'investimento su Sosa per sostituirlo.