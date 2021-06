Silas Wamangituka, attaccante 21enne dello Stoccarda che nella stagione da poco conclusa ha segnato 11 gol in 25 partite, non esiste: lo ha rivelato lo stesso giocatore al suo club, affermando che in realtà il suo vero nome è Silas Katompa Mvumpaed e ha un anno in più rispetto a quanto dichiarato, ovvero 22. La punta, come si legge sul sito ufficiale del club tedesco, ha dichiarato di essere stato vittima delle macchinazioni del suo ex agente.