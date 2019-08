Gong scoccato, affari fatti: la Premier League dice stop alle trattative e si prepara all'inizio del campionato, con l'anticipo di domani tra Liverpool e Norwich. In uscita tuttavia, il mercato rimane aperto, inevitabilmente legato alle altre federazioni, molte delle quali termineranno le negoziazioni il 2 settembre. Per questo, dal ricco mondo inglese possono ancora concretizzarsi diverse trattative, anche con direzione Italia. In cima alla lista c'è ovviamente Paul Pogba, sogno estivo del Real Madrid e della Juventus: il Manchester United, dal canto suo, continua a chiedere una cifra vicina ai 150 milioni di euro, difficilmente trattabile vista l'impossibilità di inserire trattative. Per i bianconeri, il sogno è destinato a rimanere tale, mentre il Real - in attesa di capire il futuro di Bale e James Rodriguez - non intende spendere una simile cifra, tanto che ha già bloccato Van de Beek.



OCCHIO AGLI SPURS - L'alternativa del francese, da diverso tempo, è Christian Eriksen. Bianconeri e Merengues continuano a seguire il danese del Tottenham, e l'arrivo al fotofinish di Lo Celso potrebbe favorire la sua partenza. Restando in casa Tottenham, la Roma continua a seguire Toby Alderweireld: è lui l'obiettivo primario di Monchi, anche se - anche in questo caso - il mancato sostituto in casa Spurs potrebbe rappresentare un problema. Da valutare anche la situazione Leroy Sané: il Bayern Monaco, infatti, vuole riportare il tedesco in Germania, ma l'infortunio rimediato nel Community Shield potrebbe complicare le cose.



POSSIBILI ADDII - Più fattibili, invece, gli addii di Bakayoko, Lovren, Darmian e Ozil. L'ex rossonero, in uscita dal Chelsea, era stato sondato da Napoli nelle scorse settimane, ma ora in pole c'è il Galatasaray. Il difensore del Liverpool, invece, continua ad essere un elemento d'esperienza sul mercato: raffreddatesi le piste Roma e Milan, quello del croato potrebbe essere un nome in uscita negli ultimi giorni di mercato. Lo stesso vale per l'ex terzino del Torino, che a ridosso del 2 settembre potrebbe essere una soluzione low-cost per Juventus e Inter. Infine, ecco il futuro di Ozil: qualora lasciasse l'Arsenal, il tedesco potrebbe approdare in Mls.