Thomas Strakosha saluta la Lazio. Il portiere albanese classe 1995 è in scadenza di contratto a fine giugno, quando si svincolerà a parametro zero dal club biancoceleste del presidente Lotito.



Il suo futuro è in Inghilterra, al Fulham (neo-promosso in Premier League) con cui si è accordato per un quadriennale fino al 2026.