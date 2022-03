"Mi ha sempre voluto bene. So che da fuori sembra un arrogante o il cattivo della storia, ma non è così. Ho conosciuto un ragazzo con l’ossessione della vittoria. Resta il numero uno. Le partitelle erano sempre un caos. Quando perdeva teneva il muso fino al giorno dopo”. L’ex centrocampista del Milan Rodney Strasser parla di Zlatan Ibrahimovic in una intervista alla Gazzetta dello sport.