L'arrivo dal Milan del portiere spagnolo Pepe Reina è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi della Lazio. Fin troppo verrebbe da dire perché dagli elogi si è sfociati nel corso della notte verso la follia con uno striscione esposto per le vie della città con dichiarato stampo fascista.



Qualche tifoso della Lazio ha infatti esposto in corso Francia, a poche centinaia di metri da Ponte Milvio e non lontano dallo Stadio Olimpico, uno striscione che recita: "Saluti romani camerata Reina".



Più volte il portiere spagnolo nel corso degli anni, fin dai tempi di Napoli aveva espresso le proprie idee politiche a sostegno del partito spagnolo di destra Vox, riscuotendo anche critiche aspre. Oggi questo episodio vergognoso che ancora una volta trascina il calcio dentro alla politica.