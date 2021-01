Visite mediche completate per Kevin Strootman, a un passo dal vestire la maglia del Genoa. In serata, l'olandese ha parlato a Sky: "Sono molto contento di tornare in Italia, ho fatto 5 anni qui, mi sentivo bene. Sono molto contento di questa opportunità. Non ho giocato tanto quest'anno, ho parlato con la famiglia e l'agente, volevamo tornare in Italia. Dal primo momento il Genoa era interessato e ha fatto di tutto per prendermi. Europeo? E' una cosa che viene dopo, voglio solo aiutare la squadra, spero di aggiungere qualcosa. Abbiamo giocatori molto forti, peccato che i tifosi non possano venire allo stadio. Speriamo possano farlo a fine anno, noi giocheremo per loro".