Presentato in conferenza stampa come nuovo calciatore del Cagliari, Kevin Strootman ha parlato anche del centrocampista dell'Inter, Radja Nainggolan.



"L'anno scorso ho parlato con lui e mi ha detto che dovevo venire a Cagliari perché qui si sta bene e la squadra è forte. Ora sono qui ma lui è un giocatore dell'Inter. Mi ha fatto l'in bocca al lupo. Ha qualità e vogliamo giocatori così, ma non posso dire niente su di lui".