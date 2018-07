Stefano Sturaro può lasciare la Juventus in estate. Il centrocampista bianconero costa circa 20 milioni di euro e al momento ci sono almeno quattro squadre di Premier League interessate all'acquisto dell'ex Genoa arrivato a Torino nel gennaio del 2016. Come riporta Tuttosport il Leicester è al momento in pole position per il centrocampista bianconero anche se le Foxes hanno bisogno di cedere prima di mettere sul piatto i 20 milioni richiesti dalla società bianconera.