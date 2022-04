Impossibile restare impassabili davanti alle prestazioni di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo in forza alla Lazio, arrivato a una sola rete dalla doppia cifra in Serie A, si sta confermando ormai da diversi anni su livelli altissimi e nonostante abbia sempre dimostrato fedeltà verso la causa biancoceleste, in estate potrebbe arrivare anche per lui il momento dell’addio. La Juventus e soprattutto Massimiliano Allegri sono vigili ormai da anni sulla situazione di Milinkovic-Savic, con un passaggio in bianconero del centrocampista offerto a 6 dagli esperti di Sisal. Il club bianconero, però, non è il favorito per accaparrarsi le prestazioni del nativo di Lleida, con il Manchester United avanti nei pronostici in quota a 3,50. I Red Devils stanno pensando al laziale per sostituire Paul Pobga, in scadenza di contratto e sempre più lontano dalla Premier League, per quella che potrebbe rivelarsi un’intensa sfida di mercato proprio con il club bianconero, interessato anche al ritorno del francese. Più attardati, invece, il PSG e il Real Madrid fissati a 12 mentre sale a 16 una reunion all’Inter con l’ex tecnico Simone Inzaghi, da sempre grande estimatore del giocatore. Molto più remote le altre piste italiane con il Milan proposto a 50, davanti al Napoli dato dai bookie addirittura a 60 volte la posta.