Niente Italia per Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano in uscita dall'Atletico Madrid, proposto a Juventus e Fiorentina, ha scelto di continuare la sua carriera in Argentina, con la maglia del River Plate. Qualche giorno fa l'allenatore dei Millonarios Marcelo Gallardo aveva lanciato segnali: "L'ho contattato per sapere cosa sarebbe successo nella sua vita e se avesse in mente un trasferimento nel calcio argentino. Ma non dipende da noi, bisogna aspettare e vedere quali possibilità ci sono quando il giocatore analizzerà ogni situazione". Il Pistolero punta ad arrivare al top della condizione per il suo ultimo Mondiale.