L'attaccante del Barcellona e obiettivo della Juve Luis Suarez, a bordo di un volo privato, è partito alle 13.15 dall'aeroporto El Prat della città catalanta in direzione Perugia dove sosterrà nel pomeriggio l’esame propedeutico per il conseguimento del passaporto italiano.



LA JUVE NON PUO' ASPETTARE - Per ottenere i documenti sarà poi necessario, in caso di superamento dei test, aspettare diversi giorni: per questo il club bianconero ha virato deciso su Edin Dzeko, mentre l'uruguaiano anche in mattinata si è allenato con il Barça.