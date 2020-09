Conferenza stampa d'addio per, che lascia il Barcellona e sposa l'Atletico Madrid. Intervenuto al fianco del presidente blaugrana Bartomeu, il Pistolero ha dichiarato: "Sono arrivato qui e ho realizzato il sogno di giocare nel Barcellona. Mai avrei immaginato di collezionare questi numeri, sono orgoglioso di aver contribuito con così tanto. Ci sono stati tanti momenti positivi, con trofei vinti, e alcuni negativi. Ho vinto la Liga, una Champions facendo gol, ho giocato con calciatori meravigliosi che vedevo giocare alla Play Station"."Ora devo sentirmi orgoglioso. Ci sarà gente che sarà d'accordo e gente che non lo sarà. Ora devo cambiare, ma sono grato al Barcellona per aver vissuto momenti indimenticabili. Me ne vado consapevole di poter lottare ancora per la Liga. Voglio dimostrare che posso essere ancora competitivo"."E' stato un mese da pazzi. Si sono inventati cose, sono filtrate cose che non sono vere. Messi? Quando siamo stati insieme abbiamo cercato di fare del nostro meglio"."Quando mi ha parlato l'allenatore, me l'aspettavo già perché si diceva già da prima. L'ho accettato e, come ho detto sin dall'inizio, avevo un contratto e ho continuato ad allenarmi. Gli ho detto che volevo continuare ad allenarmi finché non si fosse trovata una soluzione"."Sembra ironico, ma quando il Barça mi ha detto che non avrebbe puntato su di me, ho ricevuto molte chiamate. Mi sono sentito in grado di lottare con due squadre con il Madrid e l'Atletico. Ho parlato con Godin e Griezmann mi ha parlato del club. L'Atletico è molto competitivo, ambizioso. Voglio che continui a crescere"."Ci conosciamo bene. Leo sa cosa penso e io so cosa pensa. Siamo abbastanza maturi per darci consigli. Cosa ci siamo detti? Ovviamente sono cose privati. Vedremo cosa succederà in futuro, lo affronterò in Uruguay-Argentina. Questo non cambia il rapporto che abbiamo da tempo".