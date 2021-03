David Suazo, ex attaccante dell'Inter, parla a Inter Tv alla vigilia della sfida con il Parma: "Da ora in poi penso che tutte le partite siano delicate perché per le aspettative che si sono create attorno dopo il sorpasso sul Milan, dopo una gran prestazione vincendo un derby fantastico. È ovvio che tutti i tifosi nerazzurri sono molto contenti e abbiano aspettative molto forti, e i giocatori adesso pensano che dopo aver ottenuto quello che hanno ottenuto devono confermarlo. Non sarà facile, ma devono farlo partita dopo partita, facendo gare in maniera positiva. Il vantaggio che vedo è che chiunque subentra sa come deve giocare e cosa deve fare. Eriksen ne è la prova, lui ha dato un plus, si è inserito bene ed è la prova del fatto che il mister alla lunga ha avuto la meglio perché ha capito che su di lui ci voleva un po’ di tempo, oltre al fatto che lui si è mostrato un gran protagonista".