, accomunate dalla passione globale ma declinate in modo unico e irripetibile. Un patrimonio culturale che non si finirebbe mai di conoscere, e che rimarrebbe quasi totalmente sconosciuto. A meno di decidere sia giunto il momento di mettere la vita in valigia e partire per un lungo viaggio in cerca dei. Che non sono soltanto le arene in cui si gioca la partita secondo una tempistica ciclica. No, piuttosto gli stadi sono depositi di storie che vengono tramandate di bocca in bocca e costituiscono un'epica dal fascino irresistibile, capace di sopravvivere alla banalizzazione delle pay-tv e al compiaciuto narcisismo di grossa parte dello storytelling in circolazione.. E lo ha raccontato in forma di capitoli nel libro “”, mandato in libreria da Meltemi lo scorso febbraio e già diventato un cult. Accompagnato da una bella prefazione di Luca Brindisino, il libro offre innanzitutto l'ennesima conferma delle qualità di Ferreri, che già si era segnalato con I ribelli del calcio (2014) e con A sud di Maradona (2015). Questo terzo libro segna un ulteriore grado di crescita autoriale poiché propone un catalogo di storie da godere lentamente, senza avere fretta di finire il libro leggendole una dietro l'altra.. E è indicativo che la prima tappa riguardi uno stadio che non esiste più: il, meglio noto come, quella che fu la casa del West Ham. Demolito nel 2017, Upton Park viene narrato attraverso la storia di Tittishev, il nomignolo affibbiato al tifoso chiamato in campo da Harry Redknapp con gesto di sfida durante un'amichevole precampionato. E il viaggio nei luoghi e nelle suggestioni continua toccando gli stadi europei (bellissimo il capitoloe su Frederik Jacques Philips) come quelli sudamericani, proiettandosi anche verso tappe periferiche come l'in Senegal o ildi Beirut. Commovente il capitolo dedicato alla miticadi Buenos Aires, con ovvio richiamo all'immenso Diego (citato anche nel capitolo sull'). E si chiude con lo stadio di casa, il. Perché infine anche il viaggiatore più incallito vuol tornare a respirare l'erba e a sedere sui gradoni di casa propria. Tutti capitoli pieni di suggestione, a comporre un libro imperdibile.(Andrea Ferreri, Sugli spalti. In viaggio negli stadi del mondo. Storie di sport, popoli e ribelli, prefazione di Luca Brindisino, Milano, Meltemi, pagine 219, euro 18)