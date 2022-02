Il Sunderland è alla ricerca di un nuovo allenatore, dopo l’esonero di Lee Johnson licenziato in seguito all'ultima sconfitta contro il Bolton per 6-0. Il nome più gettonato dal club di League 1 è quello dell'ex Roy Keane, per un ritorno in panchina.



L’ex centrocampista del Manchester United, infatti, ha fatto la sua prima esperienza da allenatore proprio al Sunderland, dal 2006 al 2008.