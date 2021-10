Si è parlato a lungo della crisi finanziare del gruppo Suning, ma ieri sera in Cina la holding Suning.com ha pubblicato il report di bilancio per i primi tre trimestri del 2021 annunciando che la "fase peggiore è ormai alle spalle" in previsione dell'ultima trimestrale che chiuderà l'anno.



I ricavi delle vendite, infatti sono in crescita mese su mese da agosto e la crescita di settembre spinge la società della famiglia Zhang a prevedere che la crescita continuerà anche nel quarto trimestre. La collaborazione tra Suning.com e le istituzioni finanziarie ha segnato infine il miglioramento della liquidità di cassa.