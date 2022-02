Il Super Bowl 2.0 volta le spalle al Covid e si prepara a un grande evento.tra veicoli elettrici, criptovalute e dispositivi casalinghi che arrivano anche a leggere nella mente. Il canale che trasmetterà il Super Bowl è la NBC, gli spot pubblicitari sono i più cari della storia: quasi 6 milioni di euro per 30 secondi di pubblicità, con Scarlett Johansson (Alexa), Serena Williams (la birra light Michelob), Lindsay Lohan (Planet Fitness), Trevor Noah (Uber Eats). Tanti ospiti anche durante l'intervallo del match, sul palco sono attesi: Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg e Kendrik Lamar. Un biglietto costa circa 7500 euro, per i posti vip si arriva fino ai 60mila. All'aeroporto di Los Angeles atterreranno 1500 jet privati per l'evento.- Un Paese intero si ferma per qualche ora, e il Covid diventa solo un brutto ricordo. "Negli Usa le restrizioni saranno decise a livello locale" ha detto qualche giorno fa l'immunologo Fauci. Tutta un'altra storia rispetto a un paio di mesi fa, quando l'ondata. Per stasera la Lega ha deciso di allentare le restrizioni: i giocatori - anche i non vaccinati - faranno tamponi solo se sintomatici. Occhio alla protesta dei camionisti no vax, hanno minacciato di portare i loro camion sul campo dove si gioca.