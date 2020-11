E' un momento molto esaltante per il calcio italiano. La Nazionale di Mancini guarda con ottimismo al prossimo Europeo, quella under 21 di Nicolato è a un passo dalla fase finale: basterà una vittoria domenica prossima contro il Lussemburgo per staccare il passIl centrocampista triestino ha messo il punto esclamativo su un avvio di stagione che lo sta vedendo protagonista indiscusso nello Spezia di Italiano.Segna un bel gol alla Juventus, si ripete con il Benevento e si regala anche la prima doppietta in azzurro. Tommaso Pobega ormai ci ha preso gusto. In realtà le qualità del centrocampista classe 99' si erano già viste con chiarezza nella sua esperienza in prestito al Pordenone: grande efficacia nel recupero e nell'inserimento in area di rigore avversaria che gli hanno permesso di realizzare ben 10 reti nelle ultime 41 gare disputate.Un segnale di fiducia importante confermato dal rinnovo delMaldini e Massara sono convinti che le caratteristiche di Pobega siano perfette per il calcio di Stefano Pioli. Giusta la scelta presa con l'agente del ragazzo di andare un anno in prestito allo Spezia con un allenatore carismatico e preparato come Italiano. Dodici mesi che saranno fondamentali per accumulare esperienza, migliorare sotto l'aspetto tecnico e tattico per poi fare ritorno alla base