Super Scamacca fa volare l'Atalanta: la scelta sul futuro e i 'messaggi' all'Inter

. Ci sono pochi altri modi per definire quello che ha vissuto l'giovedì sera. Una partita che neanche il più ottimista dei tifosi nerazzurri avrebbe potuto immaginare in questo modo, con uno 0-3 che fa della Dea la prima squadra italiana a vincere per due volte ad Anfield contro i Reds. Una serata che hapiù degli altri, ovvero quello di Gianluca, il bomber autore di una. Due reti in una gara dal sapore particolare per il centravanti, che proprio in Inghilterra, con la maglia del West Ham, aveva faticato a imporsi la scorsa estate dopo l'investimento da 30 milioni di euro fatto per strapparlo al Sassuolo. Una cifra simile a quella spesa dall'Atalanta qualche mese fa, per riportarlo in Serie A e strapparlo alla

Nel testa a testa tra le due società nerazzurre,per aggiudicarsi la corsa per Scamacca. Tanto che, a inizio agosto, c'erano stati degli, pronti a dargli il benvenuto alla Pinetina. Messaggi che poi sono stati di fatto cancellati dalla realtà:e ritorno in Italia sì, ma a Bergamo anziché a Milano. Una scelta che ora si sta dimostrando azzeccata: sei gol segnati nelle ultime sette partite tra Serie A ed Europa League e la scelta già presa didi euro. Per il mercato c'è tempo, ora l'Atalanta si gode il suo bomber. Che si diverte e segna, per i nerazzurri e per l'azzurro della Nazionale, in vista di un Europeo che ha tanta voglia di conquistare.