Barcellona e Real Madrid tornano a sfidarsi alle 20 in un nuovo Clasico, stavolta valido per la Supercoppa di Spagna. Al via le Final Four della competizione, che si disputano a Riad (Arabia Saudita) e che nella prima semifinale mettono di fronte i blaugrana e i blancos, domani l'altra semifinale tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao.



Seconda sfida dell'anno tra il Barça e il Real: in campionato la squadra di Ancelotti ha espugnato 2-1 il Camp Nou, domina la classifica e ha un vantaggio di 17 punti sugli eterni rivali. E' il primo Clasico da allenatore per Xavi, sulla panchina blaugrana dal 9 novembre.



Fischio d'inizio alle 20, su Calciomercato.com la diretta di Barcellona-Real Madrid.



FORMAZIONI UFFICIALI



Barcellona: in arrivo.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho Fernandez, Eder Militao, F. Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius.