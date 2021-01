Inizia stasera con la prima semifinale tra Real Sociedad e Barcellona l'edizione 2021 della Supercoppa di Spagna. A Cordoba, la formazione blaugrana proverà a riscattare la delusione della scorsa stagione - quando fu subito eliminata per mano dell'Atletico Madrid - ma dovrà rinunciare all'acciaccato Leo Messi.



Già sconfitti in campionato dai catalani lo scorso 16 dicembre, i baschi vogliono provare a risollevarsi da un momento di grande difficoltà, nel quale hanno vinto una sola delle ultime 12 partite ufficiali.



Chi passa affronta in finale, domenica a La Cartuja di Siviglia, la vincente della sfida di domani tra Real Madrid e Athletic Bilbao.





Supercoppa di Spagna, prima semifinale



ore 21



Real Sociedad-Barcellona dalle 21





FORMAZIONI UFFICIALI



REAL SOCIEDAD: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Portugués, Guevara, Merino; Oyarzabal, Isak, Guridi.



BARCELLONA: Ter Stegen; Minguez, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Dembele, Griezmann, Dembelé; Griezmann.